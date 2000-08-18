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В Москве стреляли по полицейским: кадры ЧП. Видео

В Москве стреляли по полицейским: кадры ЧП. ВидеоНападавший был убит ответным огнем.

На YouTube-канале портала "Новая политика" появилась видеозапись вооруженного нападения на сотрудников полиции, которое было совершено накануне вечером, 23 августа, в переулке Сивцев Вражек в Москве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.

На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения, видно, как мужчина с кавказской внешностью идет навстречу правоохранителям с пистолетом в руке и стреляет в них.

В ходе инцидента пострадал один страж порядка, нападавший был убит ответным огнем. Как пишет издание, стрелявшим оказался 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

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Следственный комитет РФ распространил заявление, в котором сообщил, что злоумышленник, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Версия теракта не рассматривается.

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 Теги: стрельба, Москва

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Сегодня, 12:26 » Автор: Ирина Шевченко
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