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В Москве стреляли по полицейским: кадры ЧП. Видео
Нападавший был убит ответным огнем.
На YouTube-канале портала "Новая политика" появилась видеозапись вооруженного нападения на сотрудников полиции, которое было совершено накануне вечером, 23 августа, в переулке Сивцев Вражек в Москве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.
На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения, видно, как мужчина с кавказской внешностью идет навстречу правоохранителям с пистолетом в руке и стреляет в них.
В ходе инцидента пострадал один страж порядка, нападавший был убит ответным огнем. Как пишет издание, стрелявшим оказался 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии.
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Следственный комитет РФ распространил заявление, в котором сообщил, что злоумышленник, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Версия теракта не рассматривается.
На YouTube-канале портала "Новая политика" появилась видеозапись вооруженного нападения на сотрудников полиции, которое было совершено накануне вечером, 23 августа, в переулке Сивцев Вражек в Москве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.
На кадрах, сделанных камерой наружного наблюдения, видно, как мужчина с кавказской внешностью идет навстречу правоохранителям с пистолетом в руке и стреляет в них.
В ходе инцидента пострадал один страж порядка, нападавший был убит ответным огнем. Как пишет издание, стрелявшим оказался 30-летний уроженец Кабардино-Балкарии.
Читайте также: Кадры с места серьезной аварии в Москве. Видео
Следственный комитет РФ распространил заявление, в котором сообщил, что злоумышленник, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Версия теракта не рассматривается.
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