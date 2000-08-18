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Масштабная авария в Николаеве: кадры с места ДТП. Видео

Масштабная авария в Николаеве: кадры с места ДТП. ВидеоЧасть Николаева парализовало ДТП из 5 автомобилей.

В пятницу, 24 августа, на Варваровском мосту произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей, в результате образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.

Автомобили ехали по Варваровскому мосту со стороны города в сторону мкр. Варваровка. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль "Shkoda Octavia" "поцеловали" "Daewoo Nexia", за ней "Cherry QQ" и "Mazda". "Флешмоб" завершил автомобиль "Opel Corsa".

На месте работает патрульная полиция. Пострадавших нет.

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В результате ДТП образовалась огромная пробка, которая "тянется" до мкр. Соляные.

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 Теги: ДТП, Николаев

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Сегодня, 14:13 » Автор: Ирина Шевченко
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