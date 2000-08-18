Раздел: Видеоновости
Масштабная авария в Николаеве: кадры с места ДТП. Видео
Часть Николаева парализовало ДТП из 5 автомобилей.
В пятницу, 24 августа, на Варваровском мосту произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей, в результате образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.
Автомобили ехали по Варваровскому мосту со стороны города в сторону мкр. Варваровка. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль "Shkoda Octavia" "поцеловали" "Daewoo Nexia", за ней "Cherry QQ" и "Mazda". "Флешмоб" завершил автомобиль "Opel Corsa".
На месте работает патрульная полиция. Пострадавших нет.
Читайте также: Масштабная авария возле Днепра: кадры с места ДТП. Видео
В результате ДТП образовалась огромная пробка, которая "тянется" до мкр. Соляные.
В пятницу, 24 августа, на Варваровском мосту произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей, в результате образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.
Автомобили ехали по Варваровскому мосту со стороны города в сторону мкр. Варваровка. Из-за несоблюдения дистанции автомобиль "Shkoda Octavia" "поцеловали" "Daewoo Nexia", за ней "Cherry QQ" и "Mazda". "Флешмоб" завершил автомобиль "Opel Corsa".
На месте работает патрульная полиция. Пострадавших нет.
Читайте также: Масштабная авария возле Днепра: кадры с места ДТП. Видео
В результате ДТП образовалась огромная пробка, которая "тянется" до мкр. Соляные.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1111
0
Также советуем посмотреть
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
- Потешные животные, знающие, как выбрать правильный ракурс
- Порошенко назвал главную угрозу для ВСУ
- «С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
- О традициях преступников русского мира
Оставьте свой комментарий