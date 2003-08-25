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Милла Йовович снялась в новом короткометражном фильме. Видео

Милла Йовович снялась в новом короткометражном фильме. Видео Премьера запланирована на начало осени.

Сюжет 27-минутного фильма рассказывает о нескольких подростках со сверхъестественными способностями, которые их объединяют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Их сыграли Александра Шипп и Коди Смит-Макфи, известные по съемкам в картине «Люди Икс: Апокалипсис», а также модель и актриса русского происхождения Саша Фролова. Йовович досталась роль главы их сообщества.

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Премьера «The Everything» состоится 7 сентября на Неделе моды в Нью-Йорке, а на следующий день короткометражка появится на официальном сайте Kenzo.

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 Теги: Мила Йовович, трейлер

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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