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Милла Йовович снялась в новом короткометражном фильме. Видео
Премьера запланирована на начало осени.
Сюжет 27-минутного фильма рассказывает о нескольких подростках со сверхъестественными способностями, которые их объединяют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Их сыграли Александра Шипп и Коди Смит-Макфи, известные по съемкам в картине «Люди Икс: Апокалипсис», а также модель и актриса русского происхождения Саша Фролова. Йовович досталась роль главы их сообщества.
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Премьера «The Everything» состоится 7 сентября на Неделе моды в Нью-Йорке, а на следующий день короткометражка появится на официальном сайте Kenzo.
Сюжет 27-минутного фильма рассказывает о нескольких подростках со сверхъестественными способностями, которые их объединяют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Их сыграли Александра Шипп и Коди Смит-Макфи, известные по съемкам в картине «Люди Икс: Апокалипсис», а также модель и актриса русского происхождения Саша Фролова. Йовович досталась роль главы их сообщества.
Читайте также: О жизни Мадонны снимут фильм. Видео
Премьера «The Everything» состоится 7 сентября на Неделе моды в Нью-Йорке, а на следующий день короткометражка появится на официальном сайте Kenzo.
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