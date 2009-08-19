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Мила Йовович снялась в короткометражном фильме известного бренда. Видео

Мила Йовович снялась в короткометражном фильме известного бренда. Видео42-летняя актриса приняла участие в фотосессии и в короткометражном фильме бренда Kenzo.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович снялась в новой рекламной кампании Kenzo, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Автором съемки стал нью-йоркский фотограф Итан Джеймс Грин. Вместе с Йовович снимались актеры Джей Эллис и Коди Смит-МакФи и актрисы Александра Шипп и Саша Фролова.

Фото стали не только частью кампейна новой коллекции марки, также они напоминают постеры к модному фильма "The Everything". Отметим, что модный бренд Kenzo выпускает короткометражные фильмы каждый раз, когда представляет новую коллекцию.

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Фильм впервые покажут в рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре, а на официальном сайте бренда лента будет представлена уже 8 сентября. Заметим, что это режиссерский дебют Умберто Леона, креативного директора марки.



Мила Йовович снялась в короткометражном фильме известного бренда. Видео
Мила Йовович снялась в короткометражном фильме известного бренда. Видео
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 Теги: Мила Йовович, реклама

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