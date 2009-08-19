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Из-за обстрелов жители Горловки остались без света и воды. Видео

Из-за обстрелов жители Горловки остались без света и воды. ВидеоВ результате обстрела 24 августа в городе обесточены десятки электроподстанций, повреждены несколько домов.

В результате обстрела 24 августа временно неподконтрольная Украине Горловка осталась без воды и света. Об этом сообщил "глава администрации" города Иван Приходько, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что под обстрел попали центр Горловки - 88 квартал и поселок Никитовка.

Снарядами и осколками повреждено шесть жилых домов. Кроме того, в результате обстрела перебита линия электроснабжения 35т к/в.

"После обстрела Никитовки в районе мясокомбината, наблюдаются проблеммы с подстанциями Угольно-Ртутная, 4-5 без электроэнергии - Широкая Балка, Фильтровальная -2, низкое напряжение ж/с Строителей, 245 кв., Короленко. Фильтровальную перевели на резервный ввод. Перебита линия 35т к/в.", - сообщил Приходько.

Отмечается, что без света остались ряд районов города и пригороды.

"ЦЭС - нашли 3 повреждения. 1- 110 кВольт, по технологической дороге между Комсомольцем и Строителем, 2 по 35 кВольт за Комсомольцем в сторону ш-ты Ленина. Линии тупиковые, переключить нет возможности, только восстановление. Сейчас без эл.энергии 55 ТП, попали - Центральные очистные, 2 фильтровальная, 245 квартал, часть Строителя, Широкая Балка. Бригады работают", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что вечером 24 августа под обстрел попал район Доломитного завода в поселке Гольмовский на севере Горловки.

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 Теги: Горловка, обстрелы

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Сегодня, 14:32 » Автор: Татьяна Ларина
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