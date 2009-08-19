Раздел: Видеоновости
Из-за обстрелов жители Горловки остались без света и воды. Видео
В результате обстрела 24 августа в городе обесточены десятки электроподстанций, повреждены несколько домов.
В результате обстрела 24 августа временно неподконтрольная Украине Горловка осталась без воды и света. Об этом сообщил "глава администрации" города Иван Приходько, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что под обстрел попали центр Горловки - 88 квартал и поселок Никитовка.
Снарядами и осколками повреждено шесть жилых домов. Кроме того, в результате обстрела перебита линия электроснабжения 35т к/в.
"После обстрела Никитовки в районе мясокомбината, наблюдаются проблеммы с подстанциями Угольно-Ртутная, 4-5 без электроэнергии - Широкая Балка, Фильтровальная -2, низкое напряжение ж/с Строителей, 245 кв., Короленко. Фильтровальную перевели на резервный ввод. Перебита линия 35т к/в.", - сообщил Приходько.
Отмечается, что без света остались ряд районов города и пригороды.
"ЦЭС - нашли 3 повреждения. 1- 110 кВольт, по технологической дороге между Комсомольцем и Строителем, 2 по 35 кВольт за Комсомольцем в сторону ш-ты Ленина. Линии тупиковые, переключить нет возможности, только восстановление. Сейчас без эл.энергии 55 ТП, попали - Центральные очистные, 2 фильтровальная, 245 квартал, часть Строителя, Широкая Балка. Бригады работают", - говорится в сообщении.
Читайте также: Обстрелы Горловки не прекращаются: есть погибшие. Видео
Также сообщается, что вечером 24 августа под обстрел попал район Доломитного завода в поселке Гольмовский на севере Горловки.
В результате обстрела 24 августа временно неподконтрольная Украине Горловка осталась без воды и света. Об этом сообщил "глава администрации" города Иван Приходько, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что под обстрел попали центр Горловки - 88 квартал и поселок Никитовка.
Снарядами и осколками повреждено шесть жилых домов. Кроме того, в результате обстрела перебита линия электроснабжения 35т к/в.
"После обстрела Никитовки в районе мясокомбината, наблюдаются проблеммы с подстанциями Угольно-Ртутная, 4-5 без электроэнергии - Широкая Балка, Фильтровальная -2, низкое напряжение ж/с Строителей, 245 кв., Короленко. Фильтровальную перевели на резервный ввод. Перебита линия 35т к/в.", - сообщил Приходько.
Отмечается, что без света остались ряд районов города и пригороды.
"ЦЭС - нашли 3 повреждения. 1- 110 кВольт, по технологической дороге между Комсомольцем и Строителем, 2 по 35 кВольт за Комсомольцем в сторону ш-ты Ленина. Линии тупиковые, переключить нет возможности, только восстановление. Сейчас без эл.энергии 55 ТП, попали - Центральные очистные, 2 фильтровальная, 245 квартал, часть Строителя, Широкая Балка. Бригады работают", - говорится в сообщении.
Читайте также: Обстрелы Горловки не прекращаются: есть погибшие. Видео
Также сообщается, что вечером 24 августа под обстрел попал район Доломитного завода в поселке Гольмовский на севере Горловки.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
442
0
Также советуем посмотреть
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
Оставьте свой комментарий