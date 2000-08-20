» » Известная британская рок-группа сняла клип в Киеве. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Известная британская рок-группа сняла клип в Киеве. Видео

Известная британская рок-группа сняла клип в Киеве. Видео Ролик снимали в столичном Октябрьском дворце.

Bring Me The Horizon сняла в Киеве клип на песню Mantra, которая войдет в будущий альбом. Это первый за два года клип, снятый коллективом. Релиз нового альбома ожидается 11 января 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Клип снимали в киевском Октябрьском дворце и в столичном съемочном павильоне. Одну из главных ролей исполнила украинская актриса Виктория Варлей, которая ранее участвовала в съемках клипа группы Hurts.

Читайте также: Imagine Dragons взорвала сеть причудливым клипом. Видео

В группе Bring Me The Horizon, которая была создана в 2004 году, играют пятеро музыкантов. Группа получила такое название из-за фразы капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря", который в одной из частей сказал: "Now bring me that horizon".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Bring Me The Horizon, клип

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     311
     0

Похожие новости по теме

Imagine Dragons взорвала сеть причудливым клипом. Видео Imagine Dragons взорвала сеть причудливым клипом. Видео

Клип уже успел покорить сеть.

Британская группа сняла клип в Чернобыле. Видео Британская группа сняла клип в Чернобыле. Видео

В интернете появились еще две песни из нового альбома Suede.

Известная британская группа сняла клип в Чернобыльской зоне. Видео Известная британская группа сняла клип в Чернобыльской зоне. Видео

В клипе преобладают панорамные виды Припяти.

Рок-группа из Британии сняла клип на киевском заводе. Видео Рок-группа из Британии сняла клип на киевском заводе. Видео

В съемках клипа также принимали участие танцоры киевской студии.

Известная британская группа представила клип, снятый в Киеве. Видео Известная британская группа представила клип, снятый в Киеве. Видео

Провокационный клип удивил поклонников группы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх