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Известная британская рок-группа сняла клип в Киеве. Видео
Ролик снимали в столичном Октябрьском дворце.
Bring Me The Horizon сняла в Киеве клип на песню Mantra, которая войдет в будущий альбом. Это первый за два года клип, снятый коллективом. Релиз нового альбома ожидается 11 января 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Клип снимали в киевском Октябрьском дворце и в столичном съемочном павильоне. Одну из главных ролей исполнила украинская актриса Виктория Варлей, которая ранее участвовала в съемках клипа группы Hurts.
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В группе Bring Me The Horizon, которая была создана в 2004 году, играют пятеро музыкантов. Группа получила такое название из-за фразы капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря", который в одной из частей сказал: "Now bring me that horizon".
Bring Me The Horizon сняла в Киеве клип на песню Mantra, которая войдет в будущий альбом. Это первый за два года клип, снятый коллективом. Релиз нового альбома ожидается 11 января 2019, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Клип снимали в киевском Октябрьском дворце и в столичном съемочном павильоне. Одну из главных ролей исполнила украинская актриса Виктория Варлей, которая ранее участвовала в съемках клипа группы Hurts.
Читайте также: Imagine Dragons взорвала сеть причудливым клипом. Видео
В группе Bring Me The Horizon, которая была создана в 2004 году, играют пятеро музыкантов. Группа получила такое название из-за фразы капитана Джека Воробья из фильма "Пираты Карибского моря", который в одной из частей сказал: "Now bring me that horizon".
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