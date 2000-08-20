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В Якутии ищут медведя с канистрой на голове. Видео

В Якутии ищут медведя с канистрой на голове. ВидеоВ Якутии ищут медведя, который попал в ловушку канистры

В Якутии представители Министерства экологии ищут медведя с канистрой на голове. Косолапый не смог избавиться от постороннего предмета, даже с помощью людей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На YouTube был размещен ролик, на котором неизвестные мужчины пытаются помочь медведю и стянуть у него с головы канистру. В этот момент животное бродило по обочине дороги. Попытка неизвестных помочь медведю не увенчалась успехом.

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"Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в Южной Якутии, чтобы нашли место, где это случилось", - передает телеканал слова представителя ведомства Анны Налимовой.

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 Теги: Якутия, медведь

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Сегодня, 14:04 » Автор: Татьяна Ларина
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