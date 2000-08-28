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Танцующая бабушка удивила жюри шоу талантов. Видео

Танцующая бабушка удивила жюри шоу талантов. Видео Трудно поверить, но этой женщине 71 год.

Выросшая в Таиланде Куин Боммелье на своем примере доказала, что возраст это просто число и понятие весьма относительное, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Со слов 71-летней танцовщицы, она с десятилетнего возраста занималась бальными танцами, благодаря чему и нашла себе мужа, который изначально был ее партнером.

Правда, для участия в американском шоу старушке пришлось найти партнера помоложе, поскольку супруг не смог соответствовать темпераменту своей все еще молодой жены.

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В конце июля выступление этой уникальной танцевальной пары поразило членов жюри, которые пропустили Куин Боммелье и Мишу Власова в следующий этап развлекательного шоу.

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 Теги: бабушка, танец

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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