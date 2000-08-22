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Смертельное ДТП возле Херсона: кадры с места трагедии. Видео

Смертельное ДТП возле Херсона: кадры с места трагедии. ВидеоВ результате ДТП погиб мужчина.

Смертельная авария произошла на Херсонщине, вблизи Дарьевки в понедельник, 27 августа

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Херсон.

Как установили правоохранители, 45-летний водитель автомобиля "JAC" не справился с управлением и просто снес "ВАЗ", который ехал на встречу.

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От полученных травм на месте погиб пассажир ВАЗ, водителей обоих авто госпитализированы с тяжелыми травмами.

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 Теги: ДТП, Херсонская область

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Сегодня, 17:23 » Автор: Ирина Шевченко
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