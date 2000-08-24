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Богословская ударила Червоненко в прямом эфире. Видео
Потасовка произошла на новом шоу "Пульс".
Во вторник, 28 августа, экс-нардеп Инна Богословская в эфире одной из передач на телеканале «112 Украина» ударила бывшего министра транспорта и связи Евгений Червоненко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Согласно приведенной информации, Богословскую возмутила фраза Червоненко, который в ответ реплику «я на базарном языке не разговариваю» заявил, что она так разговаривает «когда приходит за деньгами».
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Богословская с криком «за какими деньгами?» бросилась к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, однако тот успел подставить плечо. После этого политиков разняли ведущие ток-шоу.
Во вторник, 28 августа, экс-нардеп Инна Богословская в эфире одной из передач на телеканале «112 Украина» ударила бывшего министра транспорта и связи Евгений Червоненко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Согласно приведенной информации, Богословскую возмутила фраза Червоненко, который в ответ реплику «я на базарном языке не разговариваю» заявил, что она так разговаривает «когда приходит за деньгами».
Читайте также: В зоне ООС зафиксировали провокации со стороны боевиков. Видео
Богословская с криком «за какими деньгами?» бросилась к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, однако тот успел подставить плечо. После этого политиков разняли ведущие ток-шоу.
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