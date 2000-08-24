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Богословская ударила Червоненко в прямом эфире. Видео

Богословская ударила Червоненко в прямом эфире. Видео Потасовка произошла на новом шоу "Пульс".

Во вторник, 28 августа, экс-нардеп Инна Богословская в эфире одной из передач на телеканале «112 Украина» ударила бывшего министра транспорта и связи Евгений Червоненко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Согласно приведенной информации, Богословскую возмутила фраза Червоненко, который в ответ реплику «я на базарном языке не разговариваю» заявил, что она так разговаривает «когда приходит за деньгами».

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Богословская с криком «за какими деньгами?» бросилась к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, однако тот успел подставить плечо. После этого политиков разняли ведущие ток-шоу.

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 Теги: Богословская, Червоненко

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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