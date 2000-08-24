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Премьер-министр Великобритании станцевала неуклюжий танец. Видео
Тереза Мэй посетила ЮАР и станцевала с местными детьми.
В Сети было опубликовано видео с танцем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и школьников Кейптауна. Реакция пользователей на него оказалась противоречивой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Политик в настоящее время находится с трехдневным визитом в Южно-Африканской Республике.
Посещение школы, в которой она танцевала с детьми, стало частью запланированного визита. Поводом для неоднозначных отзывов пользоваталей стали странные движения Терезы Мэй во время танца.
Некоторые юзеры сравнили движения Мэй с движениями робота. Другие же отреагировали на ее поступок с одобрением.
"Это неправильно, что я теперь в первый раз за все время проникся теплотой к ней (Терезе Мэй - ред.), увидев это легкое шарканье?", - отметил один из пользователей по имени Люк Эдвордс.
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В то же время некоторые отреагировали на танец Мэй негативно, назвав его "ужасным".
В Сети было опубликовано видео с танцем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и школьников Кейптауна. Реакция пользователей на него оказалась противоречивой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Политик в настоящее время находится с трехдневным визитом в Южно-Африканской Республике.
Посещение школы, в которой она танцевала с детьми, стало частью запланированного визита. Поводом для неоднозначных отзывов пользоваталей стали странные движения Терезы Мэй во время танца.
Некоторые юзеры сравнили движения Мэй с движениями робота. Другие же отреагировали на ее поступок с одобрением.
"Это неправильно, что я теперь в первый раз за все время проникся теплотой к ней (Терезе Мэй - ред.), увидев это легкое шарканье?", - отметил один из пользователей по имени Люк Эдвордс.
Читайте также: Богословская ударила Червоненко в прямом эфире. Видео
В то же время некоторые отреагировали на танец Мэй негативно, назвав его "ужасным".
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