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Премьер-министр Великобритании станцевала неуклюжий танец. Видео

Премьер-министр Великобритании станцевала неуклюжий танец. Видео Тереза Мэй посетила ЮАР и станцевала с местными детьми.

В Сети было опубликовано видео с танцем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и школьников Кейптауна. Реакция пользователей на него оказалась противоречивой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Политик в настоящее время находится с трехдневным визитом в Южно-Африканской Республике.

Посещение школы, в которой она танцевала с детьми, стало частью запланированного визита. Поводом для неоднозначных отзывов пользоваталей стали странные движения Терезы Мэй во время танца.

Некоторые юзеры сравнили движения Мэй с движениями робота. Другие же отреагировали на ее поступок с одобрением.

"Это неправильно, что я теперь в первый раз за все время проникся теплотой к ней (Терезе Мэй - ред.), увидев это легкое шарканье?", - отметил один из пользователей по имени Люк Эдвордс.

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В то же время некоторые отреагировали на танец Мэй негативно, назвав его "ужасным".

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 Теги: Тереза Мэй, танец

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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