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Скандальная стройка в Запорожье: новые подробности. Видео
Активисты требуют вернуть сквер в собственность города.
Сегодня, 29 августа, у здания запорожского городского совета одновременно проходят два митинга: за строительство ТРЦ и за восстановление сквера Яланского.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 061.
Сторонники ТРЦ принесли плакаты с надписью «Стройке-Да! Конфликту - Нет!», защитники сквера требуют вернуть сквер в собственность города и восстановить его.
Оба митинга проходят под охраной правоохранителей.
Перед митингующими выступает депутат Запорожского городского совета, арендатор участка Владимир Кальцев. Он пытается продемонстрировать видео того, как будет выглядеть будущий ТРЦ, часть людей скандирует «Гагьба!» и «Брехня». Защитники сквера пытаются убрать плакат с надписью «Митинг сторонников «Современного центра города».
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Кальцев обвинил руководство ТЦ "Украина" в том, что оно проплатило все акции против строительства его ТРЦ.
Сегодня, 29 августа, у здания запорожского городского совета одновременно проходят два митинга: за строительство ТРЦ и за восстановление сквера Яланского.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 061.
Сторонники ТРЦ принесли плакаты с надписью «Стройке-Да! Конфликту - Нет!», защитники сквера требуют вернуть сквер в собственность города и восстановить его.
Оба митинга проходят под охраной правоохранителей.
Перед митингующими выступает депутат Запорожского городского совета, арендатор участка Владимир Кальцев. Он пытается продемонстрировать видео того, как будет выглядеть будущий ТРЦ, часть людей скандирует «Гагьба!» и «Брехня». Защитники сквера пытаются убрать плакат с надписью «Митинг сторонников «Современного центра города».
Читайте также: Скандальная стройка в Киеве: появились новые подробности
Кальцев обвинил руководство ТЦ "Украина" в том, что оно проплатило все акции против строительства его ТРЦ.
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