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ЧП в Харькове: загорелся легковой автомобиль. Видео

ЧП в Харькове: загорелся легковой автомобиль. ВидеоПричины и обстоятельства происшествия выясняются.

Сегодня в вечернее время в Харькове на проспекте Науки загорелся автомобиль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Сегодня в вечернее время в Харькове на проспекте Науки в районе ботанического сада загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщается.

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На месте работали экипажи патрульной полиции и ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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 Теги: Харьков, автомобиль

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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