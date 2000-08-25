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В Сети показали, как выглядит Донецкий аэропорт сегодня. Видео
От красивого и большого Донецкого аэропорта остались одни руины.
В сети появилось видео, снятое беспилотником того, что осталось от украинского аэропорта за годы войны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta
Украинские военные здесь держали оборону на протяжении 242 дней, за проявленное мужество и стойкость их называли киборгами. Бои, которые были тут в период 2014-2015 годов оставили свой след.
Читайте также: Донецкий аэропорт - как он выглядит сегодня. Фото
Остатки донецкого аэропорта выглядят жутко, украинцы создали один из лучших аэропортов, но пришли русские и все разрушили - пишут пользователи в соцсетях.
В сети появилось видео, снятое беспилотником того, что осталось от украинского аэропорта за годы войны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta
Украинские военные здесь держали оборону на протяжении 242 дней, за проявленное мужество и стойкость их называли киборгами. Бои, которые были тут в период 2014-2015 годов оставили свой след.
Читайте также: Донецкий аэропорт - как он выглядит сегодня. Фото
Остатки донецкого аэропорта выглядят жутко, украинцы создали один из лучших аэропортов, но пришли русские и все разрушили - пишут пользователи в соцсетях.
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