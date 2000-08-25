В Сети показали, как выглядит Донецкий аэропорт сегодня. Видео

От красивого и большого Донецкого аэропорта остались одни руины.



В сети появилось видео, снятое беспилотником того, что осталось от украинского аэропорта за годы войны, пишет



Украинские военные здесь держали оборону на протяжении 242 дней, за проявленное мужество и стойкость их называли киборгами. Бои, которые были тут в период 2014-2015 годов оставили свой след.



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Остатки донецкого аэропорта выглядят жутко, украинцы создали один из лучших аэропортов, но пришли русские и все разрушили - пишут пользователи в соцсетях.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появилось видео, снятое беспилотником того, что осталось от украинского аэропорта за годы войны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta Украинские военные здесь держали оборону на протяжении 242 дней, за проявленное мужество и стойкость их называли киборгами. Бои, которые были тут в период 2014-2015 годов оставили свой след.Остатки донецкого аэропорта выглядят жутко, украинцы создали один из лучших аэропортов, но пришли русские и все разрушили - пишут пользователи в соцсетях.



