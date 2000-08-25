» » В Сети показали, как выглядит Донецкий аэропорт сегодня. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали, как выглядит Донецкий аэропорт сегодня. Видео

В Сети показали, как выглядит Донецкий аэропорт сегодня. ВидеоОт красивого и большого Донецкого аэропорта остались одни руины.

В сети появилось видео, снятое беспилотником того, что осталось от украинского аэропорта за годы войны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Beta

Украинские военные здесь держали оборону на протяжении 242 дней, за проявленное мужество и стойкость их называли киборгами. Бои, которые были тут в период 2014-2015 годов оставили свой след.

Читайте также: Донецкий аэропорт - как он выглядит сегодня. Фото

Остатки донецкого аэропорта выглядят жутко, украинцы создали один из лучших аэропортов, но пришли русские и все разрушили - пишут пользователи в соцсетях.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донецкий аэропорт, война

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
     274
     0

Похожие новости по теме

Удручающее зрелище: как сейчас выглядит Донецкий аэропорт. Видео Удручающее зрелище: как сейчас выглядит Донецкий аэропорт. Видео

Судя по кадрам, от здания остались только руины.

Как сейчас выглядит Донецкий аэропорт. Видео Как сейчас выглядит Донецкий аэропорт. Видео

В интернете появилось новое видео, где весной 2015 года заснят Донецкий аэропорт и его окресности.

В донецкий аэропорт движется колонна украинских танков. Видео В донецкий аэропорт движется колонна украинских танков. Видео

Вчера в Сети было выложено видео – украинские танки движутся в сторону донецкого аэропорта.

«Киборги» из донецкого аэропорта записали обращение к террористам. Видео «Киборги» из донецкого аэропорта записали обращение к террористам. Видео

Бойцы АТО насчитали 500 погибших боевиков, которые пытались штурмовать аэропорт.

Удручающее зрелище: донецкий аэропорт после обстрелов. Видео Удручающее зрелище: донецкий аэропорт после обстрелов. Видео

Военные показали, как выглядит аэропорт Донецка сегодня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх