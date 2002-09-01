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Жена Дональда Трампа изменилась до неузнаваемости. Видео

Жена Дональда Трампа изменилась до неузнаваемости. Видео Внешний вид первой леди вызвал споры в Сети.

Новый выход Мелании Трамп снова спровоцировал слухи о том, что у первой леди США есть двойник, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На днях супруга Дональда Трампа приехала с мужем в штат Огайо. В Сети появилось видео с места событий. Как раз оно и не понравилось пользователям. По мнению людей, Трамп сама на себя не похожа: у женщины темные волосы, другая походка, не такое стройное телосложение.

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Изучая эти кадры, действительно может показаться, что на видео не жена президента США. Конспирологи уже не первый раз подозревают, что американцам и всему миру вместо настоящей Мелании показывают двойника. Так, впервые о клоне Трамп заговорили осенью прошлого года.

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 Теги: Мелания Трамп, Видео

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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