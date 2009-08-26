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Кадры задержания сотрудника СИЗО, сбывавшего наркотики заключенным. Видео

Кадры задержания сотрудника СИЗО, сбывавшего наркотики заключенным. ВидеоИнспектор заносил на территорию учреждения запрещенные вещества, пряча их среди личных вещей.

В Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Установлено, что злоумышленник заносил на территорию учреждения запрещенные вещества, пряча их среди личных вещей. При этом инспектор заранее договаривался о сбыте с лицами, находящимися под стражей.

Во время санкционированного обыска в квартире задержанного обнаружили более килограмма вещества растительного происхождения, внешне похожих на каннабис, и деньги. А во время обысков в рабочем кабинете правонарушителя и камерах его сообщников из числа задержанных изъяли мобильные телефоны, которые использовали для координации действий по передачи наркотиков.

Все изъятое направили на экспертное исследование. Сотрудника режимного учреждения задержали.

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По данному факту начато уголовное производство. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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 Теги: СИЗО, наркотики

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Сегодня, 10:07 » Автор: Татьяна Ларина
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