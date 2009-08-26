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В Черкассах ребенок, защищая мать, зарезал отца. Видео

В Черкассах ребенок, защищая мать, зарезал отца. ВидеоТаким образом ребенок пытался защитить свою мать во время семейной ссоры.

В одной из черкасских многоэтажек произошла трагедия. Шестилетний мальчик зарезал кухонным ножом собственного отца. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВИККА

Трагедия произошла около двух часов ночи 31 августа. До скорой позвонила взволнованная женщина и просила о помощи. Врачи, прибывшие на место вызова, в течение сорока минут боролись за жизнь пострадавшего.

"Около 40 минут мы боролись за его жизнь, стабилизировали давление, он пришел в себя. Однако спасти жизнь человека не удалось", - отметила главный врач Черкасской станции скорой помощи Наталья Боровик.

Как стало известно, таким образом ребенок пытался защитить свою мать во время семейной ссоры.

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Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Также правоохранители устанавливают или испытывала женщина домашнего насилия ранее. О том, кто будет отвечать за смерть мужа пока не сообщается.

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 Теги: Черкассы, ребенок

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Сегодня, 16:37 » Автор: Татьяна Ларина
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