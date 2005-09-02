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Украинские пограничники выявили контрабандиста. Видео

Украинские пограничники выявили контрабандиста. Видео Мужчина пытался провезти запрещенные препараты.

На контрольно-пропускном пункте «Виноградовка» задержали жителя Молдовы при попытке провезти через границу препараты, предназначенные для омоложения лица, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Взгляд из Одессы.

Сотрудники пограничного контроля были предупреждены, что данный гражданин попытается провезти контрабандный товар. Поэтому совместно с работниками фискальной службы они обыскали багаж иностранца, направляющегося в Одессу в качестве пассажира в одной из машин.

В результате препараты медицинского предназначения обнаружили в чемодане подозреваемого. Еще несколько флаконов были спрятаны в носках и сигаретной пачке.

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Всего изъяли 46 штук, а в отношении задержанного мужчины составили соответствующие акты.

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 Теги: Молдова, контрабандист

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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