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В Сети показали, как подготовиться к школе за 5 минут. Видео

В Сети показали, как подготовиться к школе за 5 минут. ВидеоЭто весело и неординарно.

Веселые советы по выбору школьных принадлежностей и одежды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

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Что делать, если ты не приготовился в школу, а уже - 1 сентября?


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 Теги: сеть, Видео, школа

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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