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Украинская группа презентовала новый клип ко Дню знаний. Видео
Дмитрий Шуров решил посвятить новую песню маленьким школьникам.
Украинская группа Pianoбой, солистом которой является Дмитрий Шуров, презентовала новый клип ко Дню знаний. Ролик музыканты символично представили 1 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Композиция "Учебник" рассказывает о том, что лето закончилось, а значит начинается новый учебный год.
"Для меня эта песня о том, что нужно любить каждую минуту своей жизни, наполнять ее смыслом и любовью. Ведь мы – песчинки во Вселенной, а наша жизнь – одно световое мгновение, яркая вспышка из темноты в темноту. Любите свою школу, свою семью, своих наставников и учителей, одногруппников и одноклассников, свою страну и свою жизнь, ведь кто его знает, будет ли другое. Ведь вы – единственные авторы своей судьбы!" – рассказал Дмитрий Шуров.
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Известно, что клип сняли во время визита группы Pianoбой в одну из школ города Стрый, что на Львовщине. Ученики выиграли конкурс в YouTube под клипом на сингл "Все, что тебя не убивает" и получили возможность увидеть любимый коллектив на выпускной.
Украинская группа Pianoбой, солистом которой является Дмитрий Шуров, презентовала новый клип ко Дню знаний. Ролик музыканты символично представили 1 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Композиция "Учебник" рассказывает о том, что лето закончилось, а значит начинается новый учебный год.
"Для меня эта песня о том, что нужно любить каждую минуту своей жизни, наполнять ее смыслом и любовью. Ведь мы – песчинки во Вселенной, а наша жизнь – одно световое мгновение, яркая вспышка из темноты в темноту. Любите свою школу, свою семью, своих наставников и учителей, одногруппников и одноклассников, свою страну и свою жизнь, ведь кто его знает, будет ли другое. Ведь вы – единственные авторы своей судьбы!" – рассказал Дмитрий Шуров.
Читайте также: "Время и Стекло" выпустили новый клип. Видео
Известно, что клип сняли во время визита группы Pianoбой в одну из школ города Стрый, что на Львовщине. Ученики выиграли конкурс в YouTube под клипом на сингл "Все, что тебя не убивает" и получили возможность увидеть любимый коллектив на выпускной.
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