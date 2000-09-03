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В Одессе прошел масштабный концерт ко дню города. Видео

В Одессе прошел масштабный концерт ко дню города. Видео На концерт собралось более десяти тысяч человек.

Вечером 2 сентября празднование дня города закончилось масштабным концертом на Потемкинской лестнице, куда собрались более десяти тысяч человек. За происходящим пристально наблюдали корреспонденты Южного Курьера со 192 ступенек и с воздуха, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Южный Курьер.

В 19 часов вечера на Потемкинской лестнице начался праздничный гала-концерт по случаю дня города. Ведь Одесса сегодня, по официальной версии, празднует 224-ю годовщину со дня основания, хотя на месте современного города располагался турецкий город Хаджибей с крепостью Ени-Дунья, литовский замок Коцюбиев, а несколькими столетиями ранее - довольно крупный древнегреческий полис.

В нашем видеоролике - панорамы заполненной людьми Потемкинской лестницы и Приморского бульвара, а также интересные моменты выступлений хедлайнеров концерта.

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Хедлайнерами стали известные в Одессе и не только исполнители: Валентин Куба, Настя Каменских, Макс Барских и группа "Бумбокс".

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 Теги: Одесса, концерт

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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