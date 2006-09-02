Парень снял на камеру танцующих крыс. Видео

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Жириновский мечтает, чтобы боевики перестреляли друг друга. Видео Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что было бы неплохо, если бы боевики на Донбассе перестреляли друг друга.