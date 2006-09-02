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Раздел: Видеоновости  
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Парень снял на камеру танцующих крыс. Видео

Парень снял на камеру танцующих крыс. ВидеоЮзерам так и не удалось выяснить причину странного поведения грызунов.

Читателей Reddit удивило странное видео с крысами, которые вцепились в друг друга и визуально образовали спираль. Странную запись с "обезумевшими зомби-грызунами" опубликовал на ресурсе пользователь под ником U / Gongoora.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Люди в комментариях выдвинули несколько версий произошедшего: инстинкт самосохранения, что заставляет потомство держаться за взрослых особей; неврологическая болезнь или же жуткий эксперимент ученых.

"Черт, я был уверен, что причиной всему какой-то ужасный паразит, который заражает неврологические системы грызунов и заставляет их цепляться и кусать друг друга", – написал один из пользователей.

"Младенцы, держащиеся за хвосты друг друга, чтобы не потерять маму (возможно, испугавшись записи парня). Это такой инстинкт у грызунов на ранних стадиях развития", – предполагает юзер Pandatotheface.

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"Это поклонение крысе-королю?", – озадачился walshk8. Некоторые комментаторы также заметили, что крысы в движении создают знак бесконечности – перевернутую восьмерку. Это, по их мнению, может ознаменовать беду.

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 Теги: крысы, Видео, танцы

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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