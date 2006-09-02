Раздел: Видеоновости
Парень снял на камеру танцующих крыс. Видео
Юзерам так и не удалось выяснить причину странного поведения грызунов.
Читателей Reddit удивило странное видео с крысами, которые вцепились в друг друга и визуально образовали спираль. Странную запись с "обезумевшими зомби-грызунами" опубликовал на ресурсе пользователь под ником U / Gongoora.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Люди в комментариях выдвинули несколько версий произошедшего: инстинкт самосохранения, что заставляет потомство держаться за взрослых особей; неврологическая болезнь или же жуткий эксперимент ученых.
"Черт, я был уверен, что причиной всему какой-то ужасный паразит, который заражает неврологические системы грызунов и заставляет их цепляться и кусать друг друга", – написал один из пользователей.
"Младенцы, держащиеся за хвосты друг друга, чтобы не потерять маму (возможно, испугавшись записи парня). Это такой инстинкт у грызунов на ранних стадиях развития", – предполагает юзер Pandatotheface.
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"Это поклонение крысе-королю?", – озадачился walshk8. Некоторые комментаторы также заметили, что крысы в движении создают знак бесконечности – перевернутую восьмерку. Это, по их мнению, может ознаменовать беду.
Читателей Reddit удивило странное видео с крысами, которые вцепились в друг друга и визуально образовали спираль. Странную запись с "обезумевшими зомби-грызунами" опубликовал на ресурсе пользователь под ником U / Gongoora.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Люди в комментариях выдвинули несколько версий произошедшего: инстинкт самосохранения, что заставляет потомство держаться за взрослых особей; неврологическая болезнь или же жуткий эксперимент ученых.
"Черт, я был уверен, что причиной всему какой-то ужасный паразит, который заражает неврологические системы грызунов и заставляет их цепляться и кусать друг друга", – написал один из пользователей.
"Младенцы, держащиеся за хвосты друг друга, чтобы не потерять маму (возможно, испугавшись записи парня). Это такой инстинкт у грызунов на ранних стадиях развития", – предполагает юзер Pandatotheface.
Читайте также: Житель России снял на камеру шаровую молнию. Видео
"Это поклонение крысе-королю?", – озадачился walshk8. Некоторые комментаторы также заметили, что крысы в движении создают знак бесконечности – перевернутую восьмерку. Это, по их мнению, может ознаменовать беду.
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