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BMW представил тизер новой модели. Видео
Автомобиль будет оснащен автопилотом.
BMW опубликовала эскизы концептуального электромобиля Vision iNEXT и рассказала о необычной презентации, которую организовала для этой модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автопроизводитель соберет более 300 представителей СМИ в самолете Boeing 777F и отправится вместе с ними и машиной на борту в кругосветное путешествие из Мюнхена во Франкфурт – с посадками в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.
На каждой остановке будут устраивать специальные мероприятия. За пять дней – с 9-го по 14-е сентября – новинку продемонстрируют на трех континентах.
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BMW Vision iNEXT – это предвестник серийного электромобиля с полноценным автопилотом и высокоскоростным подключением к Сети, который выйдет только в 2021 году. Этой весной баварцы показали первое тизерное изображение будущей новинки. Предполагается, что это будет кроссовер, размерами сопоставимый с нынешним BMW X5.
BMW опубликовала эскизы концептуального электромобиля Vision iNEXT и рассказала о необычной презентации, которую организовала для этой модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Автопроизводитель соберет более 300 представителей СМИ в самолете Boeing 777F и отправится вместе с ними и машиной на борту в кругосветное путешествие из Мюнхена во Франкфурт – с посадками в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.
На каждой остановке будут устраивать специальные мероприятия. За пять дней – с 9-го по 14-е сентября – новинку продемонстрируют на трех континентах.
Читайте также: В России показали новый элитный автомобиль
BMW Vision iNEXT – это предвестник серийного электромобиля с полноценным автопилотом и высокоскоростным подключением к Сети, который выйдет только в 2021 году. Этой весной баварцы показали первое тизерное изображение будущей новинки. Предполагается, что это будет кроссовер, размерами сопоставимый с нынешним BMW X5.
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