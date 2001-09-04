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BMW представил тизер новой модели. Видео

BMW представил тизер новой модели. Видео Автомобиль будет оснащен автопилотом.

BMW опубликовала эскизы концептуального электромобиля Vision iNEXT и рассказала о необычной презентации, которую организовала для этой модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Автопроизводитель соберет более 300 представителей СМИ в самолете Boeing 777F и отправится вместе с ними и машиной на борту в кругосветное путешествие из Мюнхена во Франкфурт – с посадками в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.

На каждой остановке будут устраивать специальные мероприятия. За пять дней – с 9-го по 14-е сентября – новинку продемонстрируют на трех континентах.

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BMW Vision iNEXT – это предвестник серийного электромобиля с полноценным автопилотом и высокоскоростным подключением к Сети, который выйдет только в 2021 году. Этой весной баварцы показали первое тизерное изображение будущей новинки. Предполагается, что это будет кроссовер, размерами сопоставимый с нынешним BMW X5.

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 Теги: BMW, тизер

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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