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Скандал вокруг школы на Волыни: новые подробности. Видео

Скандал вокруг школы на Волыни: новые подробности. ВидеоРодители школьников устроили протест в День знаний.

На Волыни родители не пустили детей в школу, потому что требуют строительства новой.

В Стобыховке, что на Волыни, первый звонок накануне так и не прозвучал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В школу на День знаний вместо школьников пришли лишь их родители. Протест устроили, потому что хотят, чтобы в их селе начали строить новую школу. Двум с половиной сотням детей в старой - тесновато, учатся в две-три смены.

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Свести новое здание чиновники обещают уже десять лет. И начинать работы не спешат.

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 Теги: школа, скандал

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Сегодня, 10:47 » Автор: Ирина Шевченко
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