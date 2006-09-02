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Скандал вокруг школы на Волыни: новые подробности. Видео
Родители школьников устроили протест в День знаний.
На Волыни родители не пустили детей в школу, потому что требуют строительства новой.
В Стобыховке, что на Волыни, первый звонок накануне так и не прозвучал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В школу на День знаний вместо школьников пришли лишь их родители. Протест устроили, потому что хотят, чтобы в их селе начали строить новую школу. Двум с половиной сотням детей в старой - тесновато, учатся в две-три смены.
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Свести новое здание чиновники обещают уже десять лет. И начинать работы не спешат.
На Волыни родители не пустили детей в школу, потому что требуют строительства новой.
В Стобыховке, что на Волыни, первый звонок накануне так и не прозвучал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
В школу на День знаний вместо школьников пришли лишь их родители. Протест устроили, потому что хотят, чтобы в их селе начали строить новую школу. Двум с половиной сотням детей в старой - тесновато, учатся в две-три смены.
Читайте также: Скандал вокруг стройки в Киеве: новые подробности. Видео
Свести новое здание чиновники обещают уже десять лет. И начинать работы не спешат.
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