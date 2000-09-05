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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали странные аномальные явления в небе. Видео

В Сети показали странные аномальные явления в небе. ВидеоВы такого еще не видели.

Обычно к аномальным явлениям мы относим те вещи которые не в состоянии объяснить.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

О некоторых странных аномальных явлениях в небе, которые удалось заснять на камеру рассказывается в этом видео.

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Вспомните, а приходилось ли вам видеть в небе что-нибудь необычное?

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 Теги: сеть, небо, Видео

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Вчера, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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