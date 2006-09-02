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В сети показали, как пограничники защищают границу от беженцев. Видео

В сети показали, как пограничники защищают границу от беженцев. ВидеоРабота этих людей приносит свои плоды.

ЕС усиливает свои внешние границы и по для этого щедро оснащает украинских пограничников. 400 километров государственной границы с Польшей охраняют около пятисот украинских пограничников. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.

Чтобы сделать охрану надежной, Евросоюз обеспечил украинский оборудованием - видео- и тепловизионные камеры.

ЕС оплатил и паспортные сканеры и позаботился о единую сеть, которая связывает украинских пограничников с польскими коллегами и с Интерполом, помогает также со снаряжением.

В свою очередь украинские пограничники должны следить за тем, чтобы как можно меньше беженцев попали в ЕС. Они снова и снова задерживают нелегалов, которые стремятся попасть в Польшу.

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Беженцев Украина бескомпромиссно высылает, что также частью договоренностей с ЕС. Но количество нелегалов растет. В этом году украинские пограничники уже задержали на 20% больше беженцев, чем в прошлом году.

Уже сейчас пункты пересечения границы переполнены, и Украинский, направляющихся в ЕС по Безвизовые, приходится часами ждать на границе, потому что пограничники тщательно ищут там беженцев, которые могут спрятаться в автомобилях.

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 Теги: пограничники, беженцы, видео

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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