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Смерть школьницы во время урока на Волыни: свежие детали. Видео

Смерть школьницы во время урока на Волыни: свежие детали. ВидеоПоявились подробности смерти первоклассницы на уроке физкультуры.

На Волыни в селе Пятидни первоклассница умерла во время урока физкультуры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Ребенку внезапно стало плохо, он посинел и упал.

Медики “скорой”, которую вызвали в школу, пытались реанимировать девочку в течение 40 минут, но спасти ее не удалось.

По словам очевидцев, особого физической нагрузки на том уроке у детей не было.

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Директор школы ситуацию пока не комментирует. Причину смерти ребенка сейчас устанавливает экспертиза.

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 Теги: смерть школьницы, Волынь

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Сегодня, 10:06 » Автор: Ирина Шевченко
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