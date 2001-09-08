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Сотрудники британского аэропорта устроили забавный флешмоб. Видео

Сотрудники британского аэропорта устроили забавный флешмоб. Видео Грузчики станцевали в память об известном певце.

Сотрудники аэропорта "Хитроу" в Лондоне исполнили хит "I Want to Break Free" легендарной рок-группы "Queen" в честь 72-летия Фредди Меркьюри, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

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Оказывается, до того, как присоединиться к группе в 1970-м, Меркьюри некоторое время работал в "Хитроу" грузчиком.

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 Теги: Фредди Меркьюри, танец, грузчики

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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