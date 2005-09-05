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Захватывающие виды Запорожья, снятые с высоты птичьего полета. Видео

Захватывающие виды Запорожья, снятые с высоты птичьего полета. ВидеоЗапорожье сняли с высоты 500 метров

В сети появился новый ролик о Запорожье. Город сняли с высоты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua

На видео хорошего качества открывается вид на интересные места в нашем городе.

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Ролик снимался на высоте в 500 метров и показывает реку Днепр, Хортицу, урочище Вырва и остров Байда.


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 Теги: Запорожье, город

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Сегодня, 15:26 » Автор: Татьяна Ларина
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