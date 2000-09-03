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Раздел: Видеоновости  
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В Запорожье охранники избили посетителя супермаркета. Видео

В Запорожье охранники избили посетителя супермаркета. ВидеоВидео опубликовали в социальных сетях.

Возле супермаркета по улице Лермонтова в Запорожье охранники избили посетителя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.

Один из охранников пытался заговорить с автором видео и просил его выключить камеру.

На видео мужчина с признаками алкогольного опьянения вступает в перепалку с сотрудниками охранной фирмы. Один из них бьет мужчину коленом в голову, после чего тот сразу падает, разбивая стеклянную бутылку.

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Охранники садятся в автомобиль «Охорона Холдинг».

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 Теги: Запорожье, охранники, Видео

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Вчера, 23:50 » Автор: Едгар Букмирза
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