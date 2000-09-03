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Легенды советского автопрома испытали на бездорожье. Видео

Легенды советского автопрома испытали на бездорожье. Видео В тест-драйве участвовали три модели автомобилей.

Команда проекта "Кузница тест-трайва" доказала, что и дорожная пыль к лицу раритетным Волгам, Москвичам и Жигулям, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Неудивительно, что многие владельцы наводят марафет и приводят в порядок свою ретро технику. В тоже время команда проекта Кузница тест-трайва, занимающаяся поиском и тестом ретро авто, устроила настоящее испытание своим машинам.

Для этого были выбраны представители трех разных автомобильных заводов – ГАЗ-24 Волга, Москвич Иж-2125 Комби и ВАЗ-2102.

Три ретро авто должны были показать свои навыки в нескольких дисциплинах. Им предстояло не затеряться в современном трафике на асфальтовых дорогах.

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Так же они должны продемонстрировать вместительность и ходовые качества в загруженном состоянии. А напоследок – показать проходимость в песке.

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 Теги: автомобили, тест-драйв

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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