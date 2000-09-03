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Пограничники выявили 30 нелегалов из Вьетнама в одном доме. Видео
Нелегальных мигрантов переправили из России.
В Харькове пресекли очередную попытку переправить через Украину из Российской Федерации в ЕС "живой товар" - 30 вьетнамских нелегалов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Так, в ходе пограничной спецоперации в частных домах города, за час до отправки на западную границу, задержаны 30 незаконных мигрантов, выходцев из Вьетнама.
"В основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, из которых 17 женщин, договорившись с представителями международной преступности, должны были реализовать их план преступного обогащения и свое намерение добраться в Западную Европу", - говорится в сообщении.
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Сейчас продолжаются мероприятия в отношении лиц, причастных к их незаконной переправке через государственную границу Украины.
В Харькове пресекли очередную попытку переправить через Украину из Российской Федерации в ЕС "живой товар" - 30 вьетнамских нелегалов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Так, в ходе пограничной спецоперации в частных домах города, за час до отправки на западную границу, задержаны 30 незаконных мигрантов, выходцев из Вьетнама.
"В основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, из которых 17 женщин, договорившись с представителями международной преступности, должны были реализовать их план преступного обогащения и свое намерение добраться в Западную Европу", - говорится в сообщении.
Читайте также: Легенды советского автопрома испытали на бездорожье. Видео
Сейчас продолжаются мероприятия в отношении лиц, причастных к их незаконной переправке через государственную границу Украины.
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