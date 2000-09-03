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В Северной Корее состоялся военный парад. Видео

В Северной Корее состоялся военный парад. ВидеоЛидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на параде, но не обратился с речью к нации.

В Пхеньяне в воскресенье, 9 сентября, прошел военный парад по случаю 70-летней годовщины основания Сеерной Кореи. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

К участию в торжественных мероприятиях было привлечено около 10 тысяч военнослужащих и десятки тысяч гражданских.

В ходе парада были продемонстрированы образцы тяжелой военной техники КНДР, однако межконтинентальные и баллистические ракеты малой и средней дальности не были задействованы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на параде, но не обратился с речью к нации. Вместо него выступил глава президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Йонг Нам.

Отмечается, что отсутствие акцента на ракетной и ядерной мощи на параде в Пхеньяне связано с улучшением отношений между КНДР и США.

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При этом билеты на парад в Пхеньяне стоили от 100 до 800 долларов.

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 Теги: Северная Корея, парад

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Сегодня, 10:16 » Автор: Татьяна Ларина
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