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Необычный клип Канье Уэста "взорвал" Сеть. Видео

Необычный клип Канье Уэста "взорвал" Сеть. ВидеоРолик за несколько дней набрал больше 36 миллионов просмотров.

Муж Ким Кардашьян и известный музыкант Канье Уэст выпустил ролик совместно с рэпером Ли Пампом.

Клип появился на официальном YouTube-канале Lil Pump, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Презентация видео I Love It состоялась на церемонии награждения Pornhub, которую срежиссировал Уэст.

В ролике также участвует актриса Аделе Гивенс. Рэперы, одетые в странные квадратные костюмы, идут по коридору за актрисой и корчат ей рожи. Звезда в этот момент рассказывает об оргазмах.

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Ролик за несколько дней набрал больше 36 миллионов просмотров. Автором клипа стал американский режиссер Спайк Джонс, работавший над фильмом Her (Она) и рекламой Apple.


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 Теги: Канье Уэст, клип

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Сегодня, 12:59 » Автор: Ирина Шевченко
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