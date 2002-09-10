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Американские фермеры установили рекорд на тракторе. Видео
За рабочий день было скошено рекордное количество люцерны.
Американский фермер Тейт Месберген установил мировой рекорд по накосу люцерны в течение 8 часов. И в этом ему помогла техника марки СLAAS. Дисковая косилка DISCO 1100 RC, установленная на колесном тракторе модели AXION 800, смогла обработать ни много ни мало 141,1 гектар растений. Это 40 гектаров больше, чем предыдущий рекорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Чтобы установить мировой рекорд трактор с косилкой обработали четыре поля. При этом время рекорда также включало переезд трактора с поля на поля, со складыванием косилки в транспортное положение и обратным раскладыванием.
Средняя скорость трактора с косилкой в рабочем положении составила 30 км/ч, а в транспортном положении – 50 км/ч. За один час фермер обрабатывал в среднем 17,6 гектаров. Это при том, что с одного гектара удалось накосить 5,24 т люцерны.
Накануне был сильный дождь – выпало 12,7 мм осадков, что затрудняло покос на первом поле. Тейту Месбергену во время 8-часового покоса пришлось два раза совершать незапланированную остановка. В первом случае дисковая косилка наехала на бетонный блок и нужно было убедиться в ее целостности. По условиям, не одно лезвие косилки не должно меняться во время установления рекорда.
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Вторая остановка была вызвана необходимостью удостоверится в правильности складывания косился из рабочего положения в транспортное.
Американский фермер Тейт Месберген установил мировой рекорд по накосу люцерны в течение 8 часов. И в этом ему помогла техника марки СLAAS. Дисковая косилка DISCO 1100 RC, установленная на колесном тракторе модели AXION 800, смогла обработать ни много ни мало 141,1 гектар растений. Это 40 гектаров больше, чем предыдущий рекорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Чтобы установить мировой рекорд трактор с косилкой обработали четыре поля. При этом время рекорда также включало переезд трактора с поля на поля, со складыванием косилки в транспортное положение и обратным раскладыванием.
Средняя скорость трактора с косилкой в рабочем положении составила 30 км/ч, а в транспортном положении – 50 км/ч. За один час фермер обрабатывал в среднем 17,6 гектаров. Это при том, что с одного гектара удалось накосить 5,24 т люцерны.
Накануне был сильный дождь – выпало 12,7 мм осадков, что затрудняло покос на первом поле. Тейту Месбергену во время 8-часового покоса пришлось два раза совершать незапланированную остановка. В первом случае дисковая косилка наехала на бетонный блок и нужно было убедиться в ее целостности. По условиям, не одно лезвие косилки не должно меняться во время установления рекорда.
Читайте также: В Новомосковске нашли арсенал нелегального оружия. Видео
Вторая остановка была вызвана необходимостью удостоверится в правильности складывания косился из рабочего положения в транспортное.
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