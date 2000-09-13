В Сети появилось кадры пожара в одной из квартир Запорожья. Видео

Благодаря спасателям жертв удалось избежать.



ЧП произошло в Хортицком районе по улице Энтузиастов, 5. Так, в одной из многоэтажек горели балконы двух квартир. В одной из квартир выгорела комната, сообщает



На место происшествия прибыли спасатели, которые вскоре ликвидировали огонь. Причиной пожара мог послужить чей-то брошенный с верху окурок сигареты. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.



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В комментариях под видео пишут о том, что в момент пожара в квартире не было никого, кроме собаки породы лабрадор. К счастью, животное спасли.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter ЧП произошло в Хортицком районе по улице Энтузиастов, 5. Так, в одной из многоэтажек горели балконы двух квартир. В одной из квартир выгорела комната, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю На место происшествия прибыли спасатели, которые вскоре ликвидировали огонь. Причиной пожара мог послужить чей-то брошенный с верху окурок сигареты. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.В комментариях под видео пишут о том, что в момент пожара в квартире не было никого, кроме собаки породы лабрадор. К счастью, животное спасли.



