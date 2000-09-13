» » В Сети появилось кадры пожара в одной из квартир Запорожья. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети появилось кадры пожара в одной из квартир Запорожья. Видео

В Сети появилось кадры пожара в одной из квартир Запорожья. Видео Благодаря спасателям жертв удалось избежать.

ЧП произошло в Хортицком районе по улице Энтузиастов, 5. Так, в одной из многоэтажек горели балконы двух квартир. В одной из квартир выгорела комната, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На место происшествия прибыли спасатели, которые вскоре ликвидировали огонь. Причиной пожара мог послужить чей-то брошенный с верху окурок сигареты. На данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

Читайте также: В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. Видео

В комментариях под видео пишут о том, что в момент пожара в квартире не было никого, кроме собаки породы лабрадор. К счастью, животное спасли.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Запорожье, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     103
     0

Похожие новости по теме

В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. Видео В Норвегии прошел чемпионат по «смертельным» прыжкам в воду. Видео

Судьи в ходе соревнований оценивают участников по разным критериям.

Кадры ликвидации пожара на киевском складе древесины. Видео Кадры ликвидации пожара на киевском складе древесины. Видео

ЧП произошло в Дарницком районе.

Кадры пожара жилого дома в Луцке. Видео Кадры пожара жилого дома в Луцке. Видео

В жилом доме пылал балкон на последнем этаже

Кадры масштабного пожара на российской фабрике. Видео Кадры масштабного пожара на российской фабрике. Видео

На данный момент информации о пострадавших нет.

Появились кадры с горевшего столичного рынка «Петровка». Видео Появились кадры с горевшего столичного рынка «Петровка». Видео

Спасатели быстро ликвидировали пожар.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх