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Назван лучший ужин для здорового и крепкого сна

Назван лучший ужин для здорового и крепкого сна Оказалось, что яичницу полезно есть вечером, а не утром.

Специалисты предлагают готовить на ужин куриные яйца. По словам ученых, употребление яиц в вечернее время может обеспечить здоровый и крепкий сон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Британцы любят удивлять. Иногда, казалось бы, очевидные вещи у нас - открытие для них. Оказывается, обеспечить организму полноценный восьмичасовой отдых могут куриные яйца.

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Диетологи открыли, что яйца не только улучшают сон, но и приостанавливают набор веса, замедляют процессы старения, даже снижают уровень стресса. Для достижения нужного эффекта они рекомендуют употреблять два яйца в день.
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 Теги: яичница, ужин

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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