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Дорофеева научила фанаток делать дневной макияж. Видео

Дорофеева научила фанаток делать дневной макияж. ВидеоДорофеева показала, как делает повседневный макияж

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам, как делает себе повседневный мейкап, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В новой серии своего DoDo VLOG певица подробно рассказала, как прокрашивает брови и ресницы, наносит тени и делает контур лица.

"Я в жизни практически не крашусь. Грима, макияжа и так много в моей жизни в связи со съемками", - говорит на видео Надя. Артистка подчеркнула, что с легкостью может выйти на люди вовсе без макияжа.

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Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала, как ей делали интимные татуировки.



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 Теги: Надя Дорофеева, макияж

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Сегодня, 12:35 » Автор: Татьяна Ларина
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