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В Сети показали невероятные кадры дождя в Альпах. Видео

В Сети показали невероятные кадры дождя в Альпах. ВидеоВы такого точно не видели!

Тонны воды падают прямо с неба. Вот, что значит, льет как из ведра.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На видео представлены невероятные кадры, как в южном австрийском штате Каринтия из облака свалилось несколько тонн воды в озеро Миллстат.

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Выглядит очень впечатляюще! Этот уникальный момент попал в камеру оператору-любителю Питер Майеру.

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 Теги: Альпы, Видео, кадры дождя

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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