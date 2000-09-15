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В Одессе на ходу загорелся трамвай. Видео

В Одессе на ходу загорелся трамвай. ВидеоНа 14 станции Люстдорфской дороги загорелся трамвай

В Одессе на ходу вспыхнул трамвай маршрута №27. ЧП произошло накануне, 15 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ivasi.news

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Об этом в Фейсбук сообщил очевидец. Возгорание было ликвидировано вагоновожатым на месте. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет.

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 Теги: Одесса, трамвай

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