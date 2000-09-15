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В Израиле возле торгового центра произошел теракт. Видео
Беглого террориста нейтрализовали гражданские
Возле торгового центра на перекрестке Гуш-Эцион произошел теракт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на News UA
40-летний израильтянин получил крайне тяжелое ранение и был госпитализирован в критическом нестабильном состоянии.
17-летний террорист нейтрализован.
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Появилось видео, как террорист, совершив нападение, попытался убежать, но за ним тут же была организована погоня, и гражданское лицо, достав пистолет, остановил свинцом убегавшего террориста.
Возле торгового центра на перекрестке Гуш-Эцион произошел теракт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на News UA
40-летний израильтянин получил крайне тяжелое ранение и был госпитализирован в критическом нестабильном состоянии.
17-летний террорист нейтрализован.
Читайте также: В Стамбуле возле торгового центра прогремел взрыв
Появилось видео, как террорист, совершив нападение, попытался убежать, но за ним тут же была организована погоня, и гражданское лицо, достав пистолет, остановил свинцом убегавшего террориста.
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