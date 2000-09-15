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В Израиле возле торгового центра произошел теракт. Видео

В Израиле возле торгового центра произошел теракт. ВидеоБеглого террориста нейтрализовали гражданские

Возле торгового центра на перекрестке Гуш-Эцион произошел теракт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на News UA

40-летний израильтянин получил крайне тяжелое ранение и был госпитализирован в критическом нестабильном состоянии.

17-летний террорист нейтрализован.

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Появилось видео, как террорист, совершив нападение, попытался убежать, но за ним тут же была организована погоня, и гражданское лицо, достав пистолет, остановил свинцом убегавшего террориста.

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 Теги: Израиль, теракт

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