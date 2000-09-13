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Раздел: Видеоновости  
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Полицейские остановили нарушителя и пробили ему колесо. Видео

Полицейские остановили нарушителя и пробили ему колесо. Видео Необычный метод работы применили на Полтавщине.

Как сообщает Телеграф, видео произошедшего появилось в сети вчера, 17 сентября. Известно, что это произошло в районе дома №19 на улице Европейской, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Вот как прокомментировали случившееся в Кременчугском отделе полиции:

Автомобиль "Дэу Ланос" двигался с нарушением ПДД со стороны ул. Чкалова в направлении центра. На звуковые сигналы, красные проблесковые маячки и голосовые требования не реагировал. Убегая от патрульных, неоднократно создавал аварийные ситуации, подвергал опасности других участников дорожного движения. Остановившись начал блокировать двери.

Патрульная полицейская нанесла удары отверткой по колесу авто для того, чтобы исключить дальнейшее движение правонарушителя. Как оказалось, водитель был с явными признаками наркотического опьянения.

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Устанавливаются обстоятельства и составляются соответствующие административные материалы. По действиям полицейского назначено служебное расследование.

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 Теги: полиция, колесо

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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