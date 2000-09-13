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В сети показали первый трейлер к "Капитан Марвел". Видео
Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной.
Основные события фильма будут происходить в 90-е годы ХХ века на Земле. «Капитан Марвел» расскажет о том, как военная летчица Кэрол Дэнверс стала самым мощным персонажем во вселенной Marvel.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Режиссеры фильма - Анна Боден и Райан Флек. В главных ролях лауреат «Оскара» Бри Ларсон и Самуил Л. Джексон. Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной Marvel Studios и первый приквел серии.
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Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года.
Основные события фильма будут происходить в 90-е годы ХХ века на Земле. «Капитан Марвел» расскажет о том, как военная летчица Кэрол Дэнверс стала самым мощным персонажем во вселенной Marvel.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.
Режиссеры фильма - Анна Боден и Райан Флек. В главных ролях лауреат «Оскара» Бри Ларсон и Самуил Л. Джексон. Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной Marvel Studios и первый приквел серии.
Читайте также: В Сети показали трейлер мультсериала "Звездные войны: Сопротивление". Видео
Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года.
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