В сети показали первый трейлер к "Капитан Марвел". Видео

Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной.



Основные события фильма будут происходить в 90-е годы ХХ века на Земле. «Капитан Марвел» расскажет о том, как военная летчица Кэрол Дэнверс стала самым мощным персонажем во вселенной Marvel.



Об этом пишет



Режиссеры фильма - Анна Боден и Райан Флек. В главных ролях лауреат «Оскара» Бри Ларсон и Самуил Л. Джексон. Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной Marvel Studios и первый приквел серии.



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Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Основные события фильма будут происходить в 90-е годы ХХ века на Земле. «Капитан Марвел» расскажет о том, как военная летчица Кэрол Дэнверс стала самым мощным персонажем во вселенной Marvel.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua Режиссеры фильма - Анна Боден и Райан Флек. В главных ролях лауреат «Оскара» Бри Ларсон и Самуил Л. Джексон. Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной Marvel Studios и первый приквел серии.Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года.



