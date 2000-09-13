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В сети показали первый трейлер к "Капитан Марвел". Видео

В сети показали первый трейлер к "Капитан Марвел". ВидеоЭто двадцать первый фильм в рамках киновселенной.

Основные события фильма будут происходить в 90-е годы ХХ века на Земле. «Капитан Марвел» расскажет о том, как военная летчица Кэрол Дэнверс стала самым мощным персонажем во вселенной Marvel.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.

Режиссеры фильма - Анна Боден и Райан Флек. В главных ролях лауреат «Оскара» Бри Ларсон и Самуил Л. Джексон. Это двадцать первый фильм в рамках киновселенной Marvel Studios и первый приквел серии.

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Премьера фильма запланирована на 8 марта 2019 года.

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 Теги: видео, Капитан Марвел, трейлер

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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