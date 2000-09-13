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В Сети показали смерч в Запорожской области. Видео

В Сети показали смерч в Запорожской области. ВидеоОсобенно красиво смотрятся вихри над морем.

Изменения климата проявляются не только аномальными температурными колебаниями, но и природными явлениями, нетипичными для наших широт.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mv.org.ua.

Все чаще мини-торнадо очевидцы наблюдают в Запорожской области. Смерчи разной величины возникают в нашей степной зоне, пока не нанося ущерба ни людям, ни строениям.

Темная воронка над морской пучиной вызывает одновременно страх и восхищение.

Фотографию смерча, пронесшегося над Азовским морем в районе Бирючего острова опубликовал на своей странице Фейсбук Александр Архипов. 15 сентября, в день когда сделан снимок, над Кирилловкой бушевала непогода. Если приглядеться, видно, что в кадр попал не один смерч, а несколько разной величины воздушных воронок.

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Кстати, смерчи на побережье Азовского моря попадали в кадр и раньше. Недавно пользователь Di ma опубликовал архивное видео 2010 года, на котором заснят весьма мощный вихрь, пронесшийся в селе Гирсовка Приазовского района.

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 Теги: Видео, смерч, сеть

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Сегодня, 23:16 » Автор: Едгар Букмирза
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