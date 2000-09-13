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Раздел: Видеоновости  
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Блогер показал распаковку новых моделей iPhone. Видео

Блогер показал распаковку новых моделей iPhone. Видео На видео открыли коробки с iPhone XS і XS Max.

Неделю назад в Купертино показали новые гаджеты Apple, а на днях первые из них попали в руки владельцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Так, американский блоггер показал на своем Ютуб-канале содержимое коробки, сам девайс и поделился первыми впечатлениями от новинок.

В комплекте идут кабель, адаптер мощностью 5 ватт и проводные наушники EarPods с разъемом Lightning. Переходника для 3,5-мм аудиоджека в комплекте нет, Apple не будет вкладывать его к новому поколению iPhone.

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Для каждого рынка Apple предусмотрела адаптеры с различными вилками. Блогер также отметил, что коробка от XS Max немного больше, чем в iPhone XS.

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 Теги: iPhone, распаковка

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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