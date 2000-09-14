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Очевидцы показали пожар после крушения истребителя в РФ. Видео

Очевидцы показали пожар после крушения истребителя в РФ. Видео МиГ-31 разбился в Нижегородской области во время тренировочного полета.

В Сети появилось видео с места крушения истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил Российской Федерации, который разбился во время учебно-тренировочного полета в Нижегородской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Видеозаписи, сделанные очевидцами происшествия, появились в Youtube вечером в среду, 19 сентября.

На кадрах виден горящий фюзеляж самолета, который тушат пожарные расчеты.

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Части истребителя разбросаны по полю возле поселка Молочная Ферма.

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 Теги: истребитель, пожар

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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