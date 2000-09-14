Раздел: Видеоновости
Как живется обычным гражданам в оккупированном Первомайске. Видео
На сегодняшний день в городе можно увидеть пустующими целые многоквартирные дома.
В городе Первомайск, который с 2014 года контролируется оккупантами так называемой ЛНР, опустели многие квартиры. Люди решили покинуть свои дома, когда начались боевые действия.
До войны население Первомайска составляло 38 тысяч жителей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На сегодняшний день в городе можно увидеть пустующими целые многоквартирные дома. Есть такие многоэтажки, где одиноко живет всего один человек. Остальные квартиры закрыты, а их хозяева уехали во время боевых действий в 2014 и 2015 годах.
На улицах до сих пор видны следы разрушения. В некоторых домах разбиты окна. Потому есть квартиры, уже не подходящие для проживания без ремонта. Там холодно, из-за сырости отклеиваются обои, отпадает кафель и отслаивается штукатурка. Хозяева туда не возвращались уже несколько лет.
Читайте также: Полицейский спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста. Видео
Оставшиеся жители города – заложники ситуации. Им не могут подключить газ, пока не проверят все квартиры. Однако сделать это нет возможности: многие владельцы жилья покинули Первомайск.
В городе Первомайск, который с 2014 года контролируется оккупантами так называемой ЛНР, опустели многие квартиры. Люди решили покинуть свои дома, когда начались боевые действия.
До войны население Первомайска составляло 38 тысяч жителей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На сегодняшний день в городе можно увидеть пустующими целые многоквартирные дома. Есть такие многоэтажки, где одиноко живет всего один человек. Остальные квартиры закрыты, а их хозяева уехали во время боевых действий в 2014 и 2015 годах.
На улицах до сих пор видны следы разрушения. В некоторых домах разбиты окна. Потому есть квартиры, уже не подходящие для проживания без ремонта. Там холодно, из-за сырости отклеиваются обои, отпадает кафель и отслаивается штукатурка. Хозяева туда не возвращались уже несколько лет.
Читайте также: Полицейский спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста. Видео
Оставшиеся жители города – заложники ситуации. Им не могут подключить газ, пока не проверят все квартиры. Однако сделать это нет возможности: многие владельцы жилья покинули Первомайск.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1516
0
Также советуем посмотреть
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
Оставьте свой комментарий