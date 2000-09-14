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Как живется обычным гражданам в оккупированном Первомайске. Видео

Как живется обычным гражданам в оккупированном Первомайске. ВидеоНа сегодняшний день в городе можно увидеть пустующими целые многоквартирные дома.

В городе Первомайск, который с 2014 года контролируется оккупантами так называемой ЛНР, опустели многие квартиры. Люди решили покинуть свои дома, когда начались боевые действия.

До войны население Первомайска составляло 38 тысяч жителей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

На сегодняшний день в городе можно увидеть пустующими целые многоквартирные дома. Есть такие многоэтажки, где одиноко живет всего один человек. Остальные квартиры закрыты, а их хозяева уехали во время боевых действий в 2014 и 2015 годах.

На улицах до сих пор видны следы разрушения. В некоторых домах разбиты окна. Потому есть квартиры, уже не подходящие для проживания без ремонта. Там холодно, из-за сырости отклеиваются обои, отпадает кафель и отслаивается штукатурка. Хозяева туда не возвращались уже несколько лет.

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Оставшиеся жители города – заложники ситуации. Им не могут подключить газ, пока не проверят все квартиры. Однако сделать это нет возможности: многие владельцы жилья покинули Первомайск.

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 Теги: Первомайск, видео

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Сегодня, 09:49 » Автор: Богдан Процив
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