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Во время столкновения под Радой прозвучали взрывы. Видео

Во время столкновения под Радой прозвучали взрывы. ВидеоВзрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.

На акции протеста под Верховной Радой прозвучали взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, вероятнее всего, речь идет о шумовых взрывпакетах. Взрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.

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 Теги: Рада, взрывы, видео

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Сегодня, 13:19 » Автор: Богдан Процив
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