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Во время столкновения под Радой прозвучали взрывы. Видео
Взрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.
На акции протеста под Верховной Радой прозвучали взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, вероятнее всего, речь идет о шумовых взрывпакетах. Взрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.
Читайте также: В Луцке похоронили погибшего под Иловайском военного. Видео
На акции протеста под Верховной Радой прозвучали взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, вероятнее всего, речь идет о шумовых взрывпакетах. Взрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.
Читайте также: В Луцке похоронили погибшего под Иловайском военного. Видео
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