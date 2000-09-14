Во время столкновения под Радой прозвучали взрывы. Видео

Взрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.



На акции протеста под Верховной Радой прозвучали взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.



Как сообщает интернет-издание



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На акции протеста под Верховной Радой прозвучали взрывы во время столкновения активистов "Национального корпуса" и полиции.Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ , вероятнее всего, речь идет о шумовых взрывпакетах. Взрывы прозвучали после того, как протестующие прорвали специальное ограждение.



