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На Харьковщине обнаружили массовое захоронение. Видео
Археологи обнаружили останки 48 жертв Барвенковского котла в 1942 году.
В Харьковской области в ходе военно-мемориальной экспедиции археологи обнаружили останки 48 жертв Барвенковского котла в 1942 году. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что археологи начали раскопки 14 сентября в селе Ивановка Барвенковского района.
По словам заместителя руководителя экспедиции Евгения Куковерова, среди 48 останков также обнаружили женский скелет.
"В основном - это офицеры различных званий (капитаны, майоры, лейтенанты) и солдаты. Место уникально тем, что они полностью похоронены со всем личным имуществом, включая бритвы, кошельки, деньги. Это связано с тем, что немцы запрещали мародерство среди солдат. Также видно, что это уже повоевавшие солдаты. При раскопках находим много трофейных вещей: немецкие фляги, штык-ножи, ремни", - рассказал о находках ученый.
Также исследователи обнаружили два опознавательных знака, с помощью которых они планируют установить личности погибших и направить их останки родственникам на перезахоронение.
"Личный опознавательный знак представляет собой бакелитовую капсулу. Она закручивается и в ней находится бланк установленного образца, который заполняется перед приходом солдат на службу: кто он, откуда, год рождения, каким родственникам сообщить в случае смерти", - разъяснил исследователь.
Ожидается, что раскопки продлятся до 21 сентября, а все обнаруженные останки направят на экспертизу.
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По официальным данным, во время обороны Харькова в 1942 году более 240 тысяч солдат Красной армии попали в плен немцев и около 60 тысяч погибли.
В Харьковской области в ходе военно-мемориальной экспедиции археологи обнаружили останки 48 жертв Барвенковского котла в 1942 году. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что археологи начали раскопки 14 сентября в селе Ивановка Барвенковского района.
По словам заместителя руководителя экспедиции Евгения Куковерова, среди 48 останков также обнаружили женский скелет.
"В основном - это офицеры различных званий (капитаны, майоры, лейтенанты) и солдаты. Место уникально тем, что они полностью похоронены со всем личным имуществом, включая бритвы, кошельки, деньги. Это связано с тем, что немцы запрещали мародерство среди солдат. Также видно, что это уже повоевавшие солдаты. При раскопках находим много трофейных вещей: немецкие фляги, штык-ножи, ремни", - рассказал о находках ученый.
Также исследователи обнаружили два опознавательных знака, с помощью которых они планируют установить личности погибших и направить их останки родственникам на перезахоронение.
"Личный опознавательный знак представляет собой бакелитовую капсулу. Она закручивается и в ней находится бланк установленного образца, который заполняется перед приходом солдат на службу: кто он, откуда, год рождения, каким родственникам сообщить в случае смерти", - разъяснил исследователь.
Ожидается, что раскопки продлятся до 21 сентября, а все обнаруженные останки направят на экспертизу.
Читайте также: С ратуши Мукачево украли флаг Украины. Видео
По официальным данным, во время обороны Харькова в 1942 году более 240 тысяч солдат Красной армии попали в плен немцев и около 60 тысяч погибли.
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