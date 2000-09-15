» » В Сеть попали кадры первой разборки iPhone XS. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сеть попали кадры первой разборки iPhone XS. Видео

В Сеть попали кадры первой разборки iPhone XS. ВидеоРолик опубликовали на канале FixjeiPhone.

Компания Apple провела мероприятие по анонсу своих новых устройств 12 сентября, после чего открыла на некоторые из них предварительные заказы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com

Кроме того, самые популярные блогеры мира получили для обзоров и тестирования iPhone XS и XS Max. Об обзорах мы уже рассказывали, а сейчас в YouTube появилось видео разборки iPhone XS.

Ролик опубликовали на канале FixjeiPhone. В видео демонстрируются внутреннее строение и компоненты iPhone XS. Кроме того, оно раскрывает ряд конструктивных особенностей смартфона.

По словам автора ролика, отделить от корпуса iPhone XS стало еще тяжелее, нежели у предшественников. Скорее всего, это связано с защитой по стандарту IP68. Производитель заявляет, что смартфон сможет пробыть на глубине до 1.5 метра в течение получаса.

iPhone XS имеет аккумулятор емкостью 2658 мАч. Он состоит из одного отдельного блока. К слову, прошлогодний iPhone X обладает батареей на 2716 мАч, который состоит из двух отдельных блоков.

Читайте также: Разборку iPhone X показали на видео

В остальном iPhone XS мало чем отличается от прошлогодней модели. Напомним, что первая волна продаж iPhone XS и iPhone XS Max запланирована на 21 сентября.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: iPhone XS, разборка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
     105
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео Стало известно, как будут выглядеть новые модели iPhone. Видео

В ролике детально показаны iPhone X Plus и ЖК-iPhone 9.

Samsung высмеял iPhone в новой рекламе. Видео Samsung высмеял iPhone в новой рекламе. Видео

В ролике клиент магазина Apple рассматривает новый iPhone X.

Блогеры показали, как самостоятельно сделать iPhone 7. Видео Блогеры показали, как самостоятельно сделать iPhone 7. Видео

Блогеры показали, как можно самостоятельно сделать синий iPhone 7.

Россияне ликуют: в стране начались продажи iPhone 6 Россияне ликуют: в стране начались продажи iPhone 6

Продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus стартовали в Москве в ночь на 26 сентября.

Количество просмотров пародии на iPhone 6 бьет все рекорды. Видео Количество просмотров пародии на iPhone 6 бьет все рекорды. Видео

За сутки видеоролик собрал сотни тысяч просмотров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх