Раздел: Видеоновости
В Сеть попали кадры первой разборки iPhone XS. Видео
Ролик опубликовали на канале FixjeiPhone.
Компания Apple провела мероприятие по анонсу своих новых устройств 12 сентября, после чего открыла на некоторые из них предварительные заказы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
Кроме того, самые популярные блогеры мира получили для обзоров и тестирования iPhone XS и XS Max. Об обзорах мы уже рассказывали, а сейчас в YouTube появилось видео разборки iPhone XS.
Ролик опубликовали на канале FixjeiPhone. В видео демонстрируются внутреннее строение и компоненты iPhone XS. Кроме того, оно раскрывает ряд конструктивных особенностей смартфона.
По словам автора ролика, отделить от корпуса iPhone XS стало еще тяжелее, нежели у предшественников. Скорее всего, это связано с защитой по стандарту IP68. Производитель заявляет, что смартфон сможет пробыть на глубине до 1.5 метра в течение получаса.
iPhone XS имеет аккумулятор емкостью 2658 мАч. Он состоит из одного отдельного блока. К слову, прошлогодний iPhone X обладает батареей на 2716 мАч, который состоит из двух отдельных блоков.
Читайте также: Разборку iPhone X показали на видео
В остальном iPhone XS мало чем отличается от прошлогодней модели. Напомним, что первая волна продаж iPhone XS и iPhone XS Max запланирована на 21 сентября.
Компания Apple провела мероприятие по анонсу своих новых устройств 12 сентября, после чего открыла на некоторые из них предварительные заказы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на iLenta.com
Кроме того, самые популярные блогеры мира получили для обзоров и тестирования iPhone XS и XS Max. Об обзорах мы уже рассказывали, а сейчас в YouTube появилось видео разборки iPhone XS.
Ролик опубликовали на канале FixjeiPhone. В видео демонстрируются внутреннее строение и компоненты iPhone XS. Кроме того, оно раскрывает ряд конструктивных особенностей смартфона.
По словам автора ролика, отделить от корпуса iPhone XS стало еще тяжелее, нежели у предшественников. Скорее всего, это связано с защитой по стандарту IP68. Производитель заявляет, что смартфон сможет пробыть на глубине до 1.5 метра в течение получаса.
iPhone XS имеет аккумулятор емкостью 2658 мАч. Он состоит из одного отдельного блока. К слову, прошлогодний iPhone X обладает батареей на 2716 мАч, который состоит из двух отдельных блоков.
Читайте также: Разборку iPhone X показали на видео
В остальном iPhone XS мало чем отличается от прошлогодней модели. Напомним, что первая волна продаж iPhone XS и iPhone XS Max запланирована на 21 сентября.
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